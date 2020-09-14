Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook.
«Шахтёры Криворожского железорудного комбината записали обращение к депутатам Европарламента с просьбой защитить их гражданские, трудовые права, защитить семьи протестующих от преследования», — указал он, прикрепив соответствующий видеоролик.
Отмечается, что в видео горняки обратились к европейским парламентариям на двух языках и попросили защитить их права.
Ранее Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.