Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтёры в Днепропетровской области обратились к депутатам Европарламента.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook.

«Шахтёры Криворожского железорудного комбината записали обращение к депутатам Европарламента с просьбой защитить их гражданские, трудовые права, защитить семьи протестующих от преследования», — указал он, прикрепив соответствующий видеоролик.

Отмечается, что в видео горняки обратились к европейским парламентариям на двух языках и попросили защитить их права.

Ранее Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.