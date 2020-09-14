Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтёры в Днепропетровской области обратились к депутатам Европарламента.
Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook. 

«Шахтёры Криворожского железорудного комбината записали обращение к депутатам Европарламента с просьбой защитить их гражданские, трудовые права, защитить семьи протестующих от преследования», — указал он, прикрепив соответствующий видеоролик.

Отмечается, что в видео горняки обратились к европейским парламентариям на двух языках и попросили защитить их права.

Ранее Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.

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