На Украине рассказали о продолжающемся подземном протесте шахтёров
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Десятые сутки 241 горняк шахт Криворожского железорудного комбината (КЖРК) продолжает подземную акцию протеста», — указал он.
По его словам, пресс-служба КЖРК уже сообщила о подписании меморандума, но «очень бегло в нём отметила, что документ подписан только одной стороной».
«Горняки оставили переговоры, не согласовав предложенные условия. Поэтому подземная и наземная акции протеста в Кривом Роге продолжаются», — добавил он.
Ранее Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.