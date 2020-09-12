На Украине рассказали о продолжающемся подземном протесте шахтёров

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал о продолжающемся подземном протесте шахтёров в Днепропетровской области.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Десятые сутки 241 горняк шахт Криворожского железорудного комбината (КЖРК) продолжает подземную акцию протеста», — указал он.

По его словам, пресс-служба КЖРК уже сообщила о подписании меморандума, но «очень бегло в нём отметила, что документ подписан только одной стороной».

«Горняки оставили переговоры, не согласовав предложенные условия. Поэтому подземная и наземная акции протеста в Кривом Роге продолжаются», — добавил он.

Ранее Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.