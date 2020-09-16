Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Зеленскому

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтёры в Днепропетровской области обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Пост с соответствующим видеообращением горняков он опубликовал в своём Facebook.

«Владимир Александрович, вы наш президент... мы очень сильно надеемся на вашу помощь и просим её. Раньше «шахтёр» звучало гордо, а теперь — так себе», — сказал один из представителей бастующих.

По словам обращающегося, в настоящий момент около 200 шахтёров продолжают свой подземный протест уже более 8 суток.

«Руководство предприятия, в лице Новака Сергея Борисовича, оттягивает процесс о достойном повышении заработной платы и улучшении условий труда. Мы очень сильно на вас надеемся», — добавил шахтёр.

Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.

8 сентяря Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.