МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»
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«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил он.
Линкявичюс предупредил, что, если страны ЕС «не будут верны национальным обязательствам», это разрушит их собственный фундамент.
По его словам, бездействие Евросоюза в ситуации с Белоруссией «подрывает» внешнеполитический авторитет альянса.
Литовский министр призвал «поддержать демократию» в Белоруссии и противостоять влиянию России.
Ранее Литва одобрила план помощи жителям Белоруссии.
31 августа Литва, Эстония и Латвия запретили въезд белорусскому президенту Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам.
В Литве при этом заявили, что рассчитывали на более масштабные санкции ЕС в отношении белорусских властей.
Лукашенко выразил мнение, что странам Балтии «была дана команда» выступить против Белоруссии.