МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью газете Financial Times призвал Евросоюз оказать белорусской оппозиции «конкретную помощь».
МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил он.

Линкявичюс предупредил, что, если страны ЕС «не будут верны национальным обязательствам», это разрушит их собственный фундамент.

По его словам, бездействие Евросоюза в ситуации с Белоруссией «подрывает» внешнеполитический авторитет альянса.

Литовский министр призвал «поддержать демократию» в Белоруссии и противостоять влиянию России.

Ранее Литва одобрила план помощи жителям Белоруссии.

31 августа Литва, Эстония и Латвия запретили въезд белорусскому президенту Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам.

В Литве при этом заявили, что рассчитывали на более масштабные санкции ЕС в отношении белорусских властей.

Лукашенко выразил мнение, что странам Балтии «была дана команда» выступить против Белоруссии.

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