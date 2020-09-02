Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы
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«У меня запланированы встречи в Варшаве в правительстве, МИД, с депутатами польского парламента», — приводит его слова ТАСС.
По словам Латушко, он также планирует посетить литовскую столицу, где встретится с представителями МИД, парламента Литвы и депутатами Европарламента.
27 августа временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».