Член КС оппозиции Белоруссии встретится с политиками Польши и Литвы

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что находится в Варшаве и планирует встретится с польскими политиками, после чего поедет в Вильнюс.

«У меня запланированы встречи в Варшаве в правительстве, МИД, с депутатами польского парламента», — приводит его слова ТАСС.

По словам Латушко, он также планирует посетить литовскую столицу, где встретится с представителями МИД, парламента Литвы и депутатами Европарламента.

27 августа временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».