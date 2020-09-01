Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии
- globallookpress.com
«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», — отметил глава эстонского ведомства Таави Аас.
Планируется, что для прекращения торговли с Белоруссией будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.
В сокращённом объёме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, а между Литвой и Калининградом она сохранится в нынешнем объёме.
Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем прибалтийских государств с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.
Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект строительства с участием России Белорусской АЭС идёт штатно.
Первый энергоблок БелАЭС по плану должен быть введён в эксплуатацию в 2020 году.