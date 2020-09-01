Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

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Ведомства, ответственные за энергетику стран Балтии, достигли соглашения о прекращении покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС вблизи города Островца. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Эстонии.
Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии
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«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», — отметил глава эстонского ведомства Таави Аас.

Планируется, что для прекращения торговли с Белоруссией будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

В сокращённом объёме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, а между Литвой и Калининградом она сохранится в нынешнем объёме.

Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем прибалтийских государств с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект строительства с участием России Белорусской АЭС идёт штатно.

Первый энергоблок БелАЭС по плану должен быть введён в эксплуатацию в 2020 году.

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