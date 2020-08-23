Строительство Белорусской АЭС идёт штатно

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект строительства с участием России Белорусской АЭС идет штатно, несмотря на ситуацию в Белоруссии.

«На блоках всё штатно — на первом и на втором, мы в регламентах. Очень надеемся и всё сделаем со своей стороны, чтобы те политические события, которые сейчас происходят в Белоруссии, ни в коей мере не повлияли ни на календарные события, ни на главные вехи в реализации проекта и первого, и второго блока», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее на Белорусской АЭС сообщили об отсутствии бастующих рабочих.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском Белорусской атомной электростанции.