Строительство Белорусской АЭС идёт штатно
- @rosatom
«На блоках всё штатно — на первом и на втором, мы в регламентах. Очень надеемся и всё сделаем со своей стороны, чтобы те политические события, которые сейчас происходят в Белоруссии, ни в коей мере не повлияли ни на календарные события, ни на главные вехи в реализации проекта и первого, и второго блока», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее на Белорусской АЭС сообщили об отсутствии бастующих рабочих.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском Белорусской атомной электростанции.