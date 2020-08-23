Строительство Белорусской АЭС идёт штатно

Короткая ссылка
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект строительства с участием России Белорусской АЭС идет штатно, несмотря на ситуацию в Белоруссии.
Строительство Белорусской АЭС идёт штатно
  • @rosatom
  • Twitter

«На блоках всё штатно — на первом и на втором, мы в регламентах. Очень надеемся и всё сделаем со своей стороны, чтобы те политические события, которые сейчас происходят в Белоруссии, ни в коей мере не повлияли ни на календарные события, ни на главные вехи в реализации проекта и первого, и второго блока», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее на Белорусской АЭС сообщили об отсутствии бастующих рабочих.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовская сторона намерена направить Минску ноту в связи с пуском Белорусской атомной электростанции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить