В Литве рассчитывали на более масштабные санкции ЕС против Белоруссии

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что рассчитывал на более масштабные санкции со стороны Евросоюза в отношении белорусских властей.
В Литве рассчитывали на более масштабные санкции ЕС против Белоруссии
  • globallookpress.com

«Какого размера будет этот список, пока сказать трудно, но, похоже, на первом этапе он не будет таким, на который я рассчитывал», — цитирует его ТАСС.

При этом он выразил надежду, что «это не окончание» и дальнейшие действия ЕС будут зависеть от ситуации в Белоруссии.

19 августа стало известно, что Европейский союз введёт санкции в отношении «значительного» числа лиц в Белоруссии, «ответственных за насилие и фальсификацию на выборах».

Белорусский лидер Александр Лукашенко в связи с угрозой санкциями поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

В Литве в ответ заявили, что Белоруссия «накажет сама себя», если откажется от использования литовских портов для транзита грузов. 

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