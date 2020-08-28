В Литве прокомментировали заявление Лукашенко об ответных санкциях

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Белоруссия «накажет сама себя», если откажется от использования портов Литвы для транзита грузов. Об этом заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко.
В Литве прокомментировали заявление Лукашенко об ответных санкциях
  • Reuters

«Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Белоруссии сможет убедить президента подсчитать потери», — цитирует министра Интерфакс.

По словам Синкявичюса, «здравый смысл должен победить».

«Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия», — добавил он.

Как отметил министр, он не получал никаких официальных предупреждений от белорусской стороны о планах переориентации грузов.

Ранее Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут санкции в отношении Белоруссии.

В частности, глава государства уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

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