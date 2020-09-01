Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.

Об этом информирует БЕЛТА.

По его словам, «более матёрые» страны «понимают, что с Белоруссией не стоит задираться», так как белорусские власти могут закрыть границы под Брестом и Гродно и «немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток».

Лукашенко заявил, что в связи с этим странам Балтии «была дана команда» выступить против Белоруссии.

«Им дали команду «Фас!», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — отметил белорусский лидер.

Ранее Литва, Эстония и Латвия приняли решение запретить въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам.