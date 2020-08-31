МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии
- РИА Новости
«Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», — приводит его слова РИА Новости.
Также Глаз заявил, что белорусская сторона будет «терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах партнёров возобладает».
«Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», — сказал министр.
Ранее Литва, Эстония и Латвия приняли решение запретить въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам.