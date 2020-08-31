МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии

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Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что республика примет адекватные ответные меры на санкции стран Балтии в отношении Минска.
МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии
  • РИА Новости

«Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», — приводит его слова РИА Новости.

Также Глаз заявил, что белорусская сторона будет «терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах партнёров возобладает».

«Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», — сказал министр.

Ранее Литва, Эстония и Латвия приняли решение запретить въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам. 

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