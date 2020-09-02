Правительство Литвы приняло план помощи жителям Белоруссии

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Правительство Литвы одобрило план помощи жителям Белоруссии, согласно которому белорусам планируется оказывать помощь в трудоустройстве и в получении виз.
Правительство Литвы приняло план помощи жителям Белоруссии
  • Reuters

Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, направленный на оказание помощи жертвам репрессий», — заявил он.

По его словам, в рамках плана будет оказываться содействие обучению белорусских граждан в университетах Литвы, содействие в получении виз и помощь в интеграции на литовский рынок труда.

Ранее Литва, Эстония и Латвия запретили въезд белорусскому президенту Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам. 

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Минск подготовил и утвердил ответные санкции в отношении представителей стран Балтии.

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