Правительство Литвы приняло план помощи жителям Белоруссии

Правительство Литвы одобрило план помощи жителям Белоруссии, согласно которому белорусам планируется оказывать помощь в трудоустройстве и в получении виз.

Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, направленный на оказание помощи жертвам репрессий», — заявил он.

По его словам, в рамках плана будет оказываться содействие обучению белорусских граждан в университетах Литвы, содействие в получении виз и помощь в интеграции на литовский рынок труда.

Ранее Литва, Эстония и Латвия запретили въезд белорусскому президенту Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам.

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Минск подготовил и утвердил ответные санкции в отношении представителей стран Балтии.