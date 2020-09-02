Белоруссия подготовила ответные санкции против стран Балтии

Минск подготовил и утвердил ответные санкции в отношении представителей стран Балтии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы подготовили предложения — и они уже утверждены — о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», — сказал министр.

Он отметил, что если другие государства будут вводить санкционные меры против Белоруссии, то также получат «адекватный ответ».

Ранее Литва, Эстония и Латвия запретили въезд белорусскому президенту Александру Лукашенко и ещё 29 официальным лицам.