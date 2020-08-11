Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.

«С учётом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС», — написал он в своём Twitter.

Ранее в МВД Литвы заявили о готовности предоставлять убежище гражданам Белоруссии, в том числе представителям оппозиции.

Также сообщалось, что Литва выдала на год визу прибывшей в страну кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. На фоне выборов акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны.

В МВД сообщили, что во время протестов пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании нескольких тысяч человек.