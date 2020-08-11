В МВД Литвы заявили о готовности предоставить убежище белорусам

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила о готовности литовских властей предоставлять убежище гражданам Белоруссии, в том числе представителям оппозиции.

Об этом информирует Sputnik Литва.

По словам Тамашунене, в Литве подготовили план мероприятий «на случай увеличения количества граждан Белоруссии, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища».

«Лицам, которые будут просить о предоставлении убежища и претендовать на статус беженца, такое убежище будет предоставлено в нашей стране», — заявила она.

Также глава МВД отметила, что представители оппозиции Белоруссии «уже не в первый раз ищут убежища в Литве».

«Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдёт и на сей раз, мы готовы помочь им, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой», — сообщила министр.

Ранее Литва выдала на год визу прибывшей в страну кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.