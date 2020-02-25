Зеленский потребовал погасить долги по зарплате украинским шахтёрам

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от кабмина погасить долги по заработной плате шахтёрам в ближайшие два месяца.
Зеленский потребовал погасить долги по зарплате украинским шахтёрам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я очень прошу в ближайшие два месяца — март, апрель — закрыть все долги полностью перед шахтёрами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если всё правительство не будет получать заработную плату за этот месяц», — сказал он.

По словам главы Украины, долг государства по заработной плате шахтёрам в настоящее время составляет 1—1,5 млрд гривен. 

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.

24 января шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская из-за долгов по зарплате. До этого лидеры независимых профсоюзов данного госпредприятия по этой же причине устроили голодовку.

Осенью 2019 года украинские шахтёры неоднократно устраивали подземные забастовки из-за долгов по заработной плате. Они отказывались подниматься на поверхность из шахт, пока им не выплатят причитающиеся деньги.

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