На Украине шахтёры перекрыли международную автотрассу

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Шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.
На Украине шахтёры перекрыли международную автотрассу
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинский «24 канал».

Отмечается, что митингующие требуют решить вопрос с задолженностью по заработной плате.

«Участники акции протеста перекрывали дорогу частично, чтобы не создавать неудобства людям. Каждые 15 минут шахтёры пропускали спецтранспорт, рейсовые автобусы, транспорт с детьми и стариками», — пишет СМИ.

По данным телеканала, предприятие «Львовуголь» не выплатило шахтёрам около 300 млн гривен.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров в полном объёме.

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