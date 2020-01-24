На Украине шахтёры перекрыли международную автотрассу

Шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.

Об этом сообщает украинский «24 канал».

Отмечается, что митингующие требуют решить вопрос с задолженностью по заработной плате.

«Участники акции протеста перекрывали дорогу частично, чтобы не создавать неудобства людям. Каждые 15 минут шахтёры пропускали спецтранспорт, рейсовые автобусы, транспорт с детьми и стариками», — пишет СМИ.

По данным телеканала, предприятие «Львовуголь» не выплатило шахтёрам около 300 млн гривен.

В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров в полном объёме.