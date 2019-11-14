Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров на Украине
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«Задолженность по заработной плате шахтёрам погашена. Вчера шахтёрам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 млрд гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников», — написал Зеленский в своём Telegram-канале, отметив важность обеспечения отечественного производства угольной продукции для энергетической независимости Украины.
Ранее украинские шахтёры объявили о «трудовом конфликте» с Минэнерго из-за долгов по зарплате.
Отмечалось, что из-за отсутствия оплаты труда десятки тысяч семей шахтёров лишены средств к существованию.
12 ноября сообщалось, что на Украине шахтёры устроили очередную акцию протеста под землёй.
Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.