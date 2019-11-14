Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров в полном объёме.

«Задолженность по заработной плате шахтёрам погашена. Вчера шахтёрам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислено 1 млрд гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников», — написал Зеленский в своём Telegram-канале, отметив важность обеспечения отечественного производства угольной продукции для энергетической независимости Украины.

Ранее украинские шахтёры объявили о «трудовом конфликте» с Минэнерго из-за долгов по зарплате.

Отмечалось, что из-за отсутствия оплаты труда десятки тысяч семей шахтёров лишены средств к существованию.

12 ноября сообщалось, что на Украине шахтёры устроили очередную акцию протеста под землёй.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.