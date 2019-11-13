Украинские горняки объявили о «трудовом конфликте» с Минэнерго

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинские шахтёры объявили о «трудовом конфликте» с Минэнерго из-за долгов по зарплате.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Независимый профсоюз горняков Украины объявляет национальный трудовой конфликт с Министерством энергетики и защиты окружающей среды с единственным требованием — немедленно выплатить шахтёрам задолженность по заработной плате, которая сформировалась по состоянию на 13 ноября, и не допускать подобную ситуацию в будущем», — заявил он.

Глава украинского профсоюза отметил, что в настоящий момент из-за отсутствия оплаты труда десятки тысяч семей шахтёров лишены средств к существованию.

Ранее Волынец сообщал, что рабочие шахты «Горная» в Луганской области отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате. По его словам, задолженность по заработной плате горнякам уже составляет 1,559 млрд гривен.

В сентябре глава украинского профсоюза заявлял, что работники шахты «Бужанская» отказались покидать своё рабочее место и потребовали выплатить им долги по зарплате.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.