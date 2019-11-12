На Украине шахтёры устроили очередную акцию протеста под землёй

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что рабочие шахты «Горная» в Луганской области отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.
На Украине шахтёры устроили очередную акцию протеста под землёй
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Горняки шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь» возмущены невыплатами заработной платы... Шахтёры приняли решение после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста под землёй», — указал он.

Отмечается, что на место происшествия выехали местные власти и пообещали, что заработная плата горнякам будет выплачена в ближайшее время. 

«Однако горняки уже не очень верят обещаниям власти и поэтому вынуждены начать акцию протеста в подземных условиях», — добавил Волынец.

Он также указал, что задолженность по выплате заработной платы горнякам уже составляет 1,559 млрд гривен.

В сентябре Волынец сообщал, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить им долги по зарплате.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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