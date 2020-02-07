На Украине заявили о планах закрыть убыточные государственные шахты

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.

Об этом информирует «Громадське».

По словам Гончарука, в настоящее время правительство оценивает экономическую ситуацию относительно каждой шахты, конкурентоспособные предприятия будут поддержаны.

«Что касается тех шахт, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что такие меры вызваны убыточностью некоторых шахт, из-за чего «постоянно появляются и накапливаются долги по зарплате шахтёрам».

Ранее заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что правительство страны выделило 169 млн гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтёрами по всей стране.