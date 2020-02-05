Кабмин Украины выделил деньги на погашение долгов по зарплатам шахтёров
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 млн гривен на погашение выплат шахтёрам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединение должны получить средства и начать выплаты сотрудникам», — сказал он.
Он отметил, что, согласно предоставленной информации, данной суммы должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь.
Ранее шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская из-за задолженности по заработной плате.