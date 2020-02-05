Кабмин Украины выделил деньги на погашение долгов по зарплатам шахтёров

Заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что правительство страны выделило 169 млн гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтёрами по всей стране.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы встречались с Оржелем и Гончаруком. Они озвучили информацию, что выделили 169 млн гривен на погашение выплат шахтёрам. Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединение должны получить средства и начать выплаты сотрудникам», — сказал он.

Он отметил, что, согласно предоставленной информации, данной суммы должно хватить на погашение 80% выплат по заработным платам за декабрь.

Ранее шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская из-за задолженности по заработной плате.