В Казахстане задержали покинувшего воинскую часть солдата с оружием

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В МВД Казахстана заявили о задержании военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть с оружием.
В Казахстане задержали покинувшего воинскую часть солдата с оружием
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в поимке военного участвовали силы правоохранительных органов, военной полиции, национальной гвардии.

«Специальной оперативной группой сотрудников МВД и Комитета национальной безопасности военнослужащий Балгынбай Абылай Багдатулы 1995 г.р., самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту хищения оружия ведётся досудебное расследование по статье 291 УК Казахстана (хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области Казахстана солдат с оружием самовольно покинул воинскую часть.

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