В Казахстане солдат с оружием самовольно покинул часть

Короткая ссылка
В Туркестанской области Казахстана солдат самовольно покинул воинскую часть.
В Казахстане солдат с оружием самовольно покинул часть
  • РИА Новости

«В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи Чимкента младший сержант по контракту Балгынбай, находясь в составе смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время обнаружена недостача определённого количества стрелкового оружия», — приводит Tengrinews.kz сообщение Минобороны Казахстана.

Отмечается, что принимаются все необходимые оперативно-разыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия.

В 2019 году на Украине спустя три дня задержали сбежавшего с оружием солдата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить