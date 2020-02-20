В Казахстане солдат с оружием самовольно покинул часть
- РИА Новости
«В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи Чимкента младший сержант по контракту Балгынбай, находясь в составе смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время обнаружена недостача определённого количества стрелкового оружия», — приводит Tengrinews.kz сообщение Минобороны Казахстана.
Отмечается, что принимаются все необходимые оперативно-разыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия.
В 2019 году на Украине спустя три дня задержали сбежавшего с оружием солдата.