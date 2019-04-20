На Украине спустя три дня задержали сбежавшего с оружием солдата

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В Волынской области Украины спустя три дня задержали солдата срочной службы, который с оружием и боеприпасами самовольно покинул воинскую часть.
На Украине спустя три дня задержали сбежавшего с оружием солдата
  • РИА Новости

«Более трёх суток кропотливой совместной работы и поисков, и вот результат... Дебаты дебатами, а именно этой ночью полицейскими ГУ НП в Волынской области совместно с военнослужащими 14 ОМБр этот «гулящий мужчина с ружьём» был задержан, автомат с патронами при нём...» — приводит УНИАН слова замначальника Главного управления Нацполиции в Волынской области Сергея Козака.

Солдат сбежал из военной части вечером 16 апреля. 

В конце марта вооружённый автоматом военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области. Позднее он был найден мёртвым.

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