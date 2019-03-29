Вооружённый сержант сбежал из воинской части в Тверской области
- РИА Новости
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«Расположение воинской части №51592 в Ржеве покинул сержант», — рассказали агентству.
Как отмечается, военнослужащему 26 лет. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.
По сообщениям агентства ТАСС, которое ссылается на источник, мужчина также имеет при себе «бронежилет, более 100 патронов и штык-нож».
5 декабря 2018 года СМИ писали, что вооружённый сотрудник ведомственной охраны РЖД во Владимирской области покинул пост и отправился в Москву.
Позднее стало известно, что он скончался в московской больнице.