Вооружённый сержант сбежал из воинской части в Тверской области

Вооружённый автоматом военнослужащий покинул воинскую часть в Тверской области, в настоящее время он разыскивается, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Расположение воинской части №51592 в Ржеве покинул сержант», — рассказали агентству.

Как отмечается, военнослужащему 26 лет. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.

По сообщениям агентства ТАСС, которое ссылается на источник, мужчина также имеет при себе «бронежилет, более 100 патронов и штык-нож».

5 декабря 2018 года СМИ писали, что вооружённый сотрудник ведомственной охраны РЖД во Владимирской области покинул пост и отправился в Москву.

Позднее стало известно, что он скончался в московской больнице.