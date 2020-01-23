Врачи в Минске не выявили коронавирус у прилетевшей из КНР девушки

У гражданки Белоруссии, доставленной с повышенной температурой в инфекционную больницу Минска после поездки в Китай, не обнаружен коронавирус по результатам лабораторного исследования. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтверждён лабораторно: «грипп В средней степени тяжести». Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе ведомства.

По словам девушки, 20 января она вернулась из поездки в Шанхай. В настоящее время её поместили в отдельный бокс больницы.

Диагноз девушке выставили по итогам консилиума.

Ранее россиянин, госпитализированный в Петербурге с признаками ОРВИ после прилёта из Китая, рассказал, что его девушка попала в больницу Минска с аналогичными симптомами.

Власти Китая приняли решение полностью изолировать города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

По последней информации, число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 617.

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