Врачи в Минске не выявили коронавирус у прилетевшей из КНР девушки
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- РИА Новости
«Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтверждён лабораторно: «грипп В средней степени тяжести». Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе ведомства.
По словам девушки, 20 января она вернулась из поездки в Шанхай. В настоящее время её поместили в отдельный бокс больницы.
Диагноз девушке выставили по итогам консилиума.
Ранее россиянин, госпитализированный в Петербурге с признаками ОРВИ после прилёта из Китая, рассказал, что его девушка попала в больницу Минска с аналогичными симптомами.
Власти Китая приняли решение полностью изолировать города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
По последней информации, число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 617.
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