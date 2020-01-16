Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки кабмина России
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- РИА Новости
«В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учётом новых назначений в российском правительстве», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.
Ранее МИД Китая прокомментировал отставку правительства России.
15 января российский премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве.
В беседе с ФАН он также сообщил о настрое Мишустина продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством Медведева.