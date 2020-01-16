Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки кабмина России

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с российским послом Дмитрием Мезенцевым сотрудничество Минска и Москвы в связи с отставкой правительства России.
Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки кабмина России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учётом новых назначений в российском правительстве», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Ранее МИД Китая прокомментировал отставку правительства России.

15 января российский премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве.

В беседе с ФАН он также сообщил о настрое Мишустина продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством Медведева.

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