Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки кабмина России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с российским послом Дмитрием Мезенцевым сотрудничество Минска и Москвы в связи с отставкой правительства России.

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РИА Новости

«В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учётом новых назначений в российском правительстве», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. Ранее МИД Китая прокомментировал отставку правительства России. 15 января российский премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве. В беседе с ФАН он также сообщил о настрое Мишустина продолжить конструктивную работу, выстроенную правительством Медведева.