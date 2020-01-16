МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
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«Отношения Китая и России под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР и партнёрство наших стран вступили в новую эру, стали более зрелыми, стойкими и стабильными, они не подвержены влиянию изменений на международной арене или же изменений внутренних политических процессов, происходящих в наших странах», — цитирует его РИА Новости.

Также Шуан выразил уверенность в углублении и развитии отношений «всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнёрства в новую эпоху».

Ранее в Госдепе прокомментировали отставку правительства России.

В среду, 15 января, российское правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина на пост главы кабмина. 

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