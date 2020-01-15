В Госдуме оценили внесение кандидатуры главы ФНС на должность премьера
- РИА Новости
«Завтра в 9 часов утра фракция «Единая Россия» будет заседать, там будет присутствовать Мишустин Михаил Владимирович, формат будет обычный: вопросы, ответы, его выступление и решение фракции», — отметил Шхагошев.
По его словам, требуются серьёзные решения и кадры, которые будут реализовывать поставленные в ходе послания Федеральному собранию задачи.
«В связи с этим очень оперативно проходит как внесение кандидатуры, так и обсуждение», — пояснил он.
Парламентарий также охарактеризовал Мишустина как человека «достаточно коммуникабельного».
Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.