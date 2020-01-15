В Госдуме оценили внесение кандидатуры главы ФНС на должность премьера

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев прокомментировал RT внесение в Госдуму кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Завтра в 9 часов утра фракция «Единая Россия» будет заседать, там будет присутствовать Мишустин Михаил Владимирович, формат будет обычный: вопросы, ответы, его выступление и решение фракции», — отметил Шхагошев.

По его словам, требуются серьёзные решения и кадры, которые будут реализовывать поставленные в ходе послания Федеральному собранию задачи.

«В связи с этим очень оперативно проходит как внесение кандидатуры, так и обсуждение», — пояснил он.

Парламентарий также охарактеризовал Мишустина как человека «достаточно коммуникабельного».

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.