В Госдепе прокомментировали отставку правительства России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала сообщения о том, что правительство России ушло в отставку.

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в эфире телеканала RTVI.

«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — заявила она.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства.

Как сообщалось, фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.