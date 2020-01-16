В Госдепе прокомментировали отставку правительства России

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала сообщения о том, что правительство России ушло в отставку.
В Госдепе прокомментировали отставку правительства России
  • © Joshua Roberts
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в эфире телеканала RTVI.

«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — заявила она.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В четверг, 16 января, Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы правительства. 

Как сообщалось, фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

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