Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте ответил на вопрос о своей возможной должности в будущем российском правительстве.
Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве
  • © РИА Новости / ТАСС/POOL

«Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — сказал Лавров.

15 января после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства внёс в Государственную думу кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов заявил, что Мишустин в ходе встречи с «Единой Россией» анонсировал изменения в новом кабмине.

В беседе с ФАН парламентарий также указал на то, что Мишустин настроен продолжить конструктивную работу, которая была выстроена правительством Медведева.  

Как сообщалось, «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на соответствующий пост. 

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