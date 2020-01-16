Лавров ответил на вопрос о возможной должности в новом правительстве
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«Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — сказал Лавров.
15 января после оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Глава государства внёс в Государственную думу кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность председателя правительства.
Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов заявил, что Мишустин в ходе встречи с «Единой Россией» анонсировал изменения в новом кабмине.
В беседе с ФАН парламентарий также указал на то, что Мишустин настроен продолжить конструктивную работу, которая была выстроена правительством Медведева.
Как сообщалось, «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на соответствующий пост.