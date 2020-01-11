В США объяснили крушение Boeing «безрассудными действиями» Ирана
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.
«Это была ужасная трагедия. В конечном счёте Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия», — сказал он.
Также им было отмечено, что Иран должен оставить «свои безрассудные амбиции» и начать «вести себя как нормальная страна».
Ранее сообщалось, что компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выплатит компенсации семьям погибших сбитого в Иране пассажирского самолёта.
8 января пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.
Позднее Генштаб ВС Ирана заявил, что самолёт был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
Иранский лидер Хасан Рухани отметил, что виновные в инциденте будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.
Амир Али Хаджизаде признал ответственность за крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране и сообщил, что система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.