Более 50 человек пострадали в Армении от пиротехники на Новый год
- globallookpress.com
«За последние два дня в медицинские центры Армении обратились 52 человека, пострадавшие от пиротехники и фейерверков», — написал Торосян на своей странице в Facebook.
Он отметил, что среди пострадавших восемь детей в возрасте от семи до 14 лет, семь подростков 15—17 лет, 37 взрослых от 18 лет.
Министр сообщил, что в 49 случаях диагностированы травмы ладони и запястья.
По его словам, законопроекты об ограничении продажи пиротехнических средств и фейерверков уже разработаны.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что специалисты Роскачества рассказали покупателям, как правильно выбирать пиротехнику.