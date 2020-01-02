Более 50 человек пострадали в Армении от пиротехники на Новый год

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил более чем о 50 пострадавших от пиротехники в стране на Новый год.

«За последние два дня в медицинские центры Армении обратились 52 человека, пострадавшие от пиротехники и фейерверков», — написал Торосян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что среди пострадавших восемь детей в возрасте от семи до 14 лет, семь подростков 15—17 лет, 37 взрослых от 18 лет.

Министр сообщил, что в 49 случаях диагностированы травмы ладони и запястья.

По его словам, законопроекты об ограничении продажи пиротехнических средств и фейерверков уже разработаны.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что специалисты Роскачества рассказали покупателям, как правильно выбирать пиротехнику.