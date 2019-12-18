В Татарстане начали проверять места продажи пиротехники
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- РИА Новости
По данным на 14 декабря на учёт взяты 82 объекта в 12 районах и двух городских округах.
В Казани будет четыре площадки для запуска фейерверков — на набережной реки Казанки в Кировском районе, в районе пересечения улиц Чуйкова и Адоратского, у конноспортивного комплекса в Советском районе и на месте проведения Сабантуя в районе посёлка Мирного.
Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество дало советы по выбору фейерверков.