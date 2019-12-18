В Татарстане начали проверять места продажи пиротехники

Инспекторы государственного пожарного надзора в Татарстане начали проверять места продажи пиротехнических изделий. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным на 14 декабря на учёт взяты 82 объекта в 12 районах и двух городских округах.

В Казани будет четыре площадки для запуска фейерверков — на набережной реки Казанки в Кировском районе, в районе пересечения улиц Чуйкова и Адоратского, у конноспортивного комплекса в Советском районе и на месте проведения Сабантуя в районе посёлка Мирного.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роскачество дало советы по выбору фейерверков.