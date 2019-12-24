В Роскачестве дали рекомендации по выбору фейерверков

Специалисты Роскачества рассказали покупателям, как правильно выбирать пиротехнику, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные ведомства.

Прежде всего эксперты советуют приобретать салютные батареи в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия.

Также следует убедиться, что на коробке нет повреждений или проколов. От её целостности зависит, сможет ли заряд сработать. Если из коробки высыпается пиротехнический состав, значит, есть повреждение.

В Роскачестве отметили, что зрелищность фейерверка зависит от количества зарядов и калибра, а также интервала между выстрелами.

Ранее начальник службы пожаротушения третьего пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым в Керчи Кирилл Каминский в беседе с РИА Новости Крым рассказал о мерах безопасности при использовании пиротехники.