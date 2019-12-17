Пожарные рассказали о мерах безопасности при использовании пиротехники

Начальник службы пожаротушения третьего пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым в Керчи Кирилл Каминский в беседе с РИА Новости Крым рассказал о мерах безопасности при использовании пиротехники.

По его словам, приобретать пиротехнические изделия необходимо в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества. Кроме того, нужно строго следовать инструкции к изделию.

«Запрещается запускать петарды, фейерверки и ракеты с балконов, внутри помещений, не рекомендуется их использование вблизи жилых и хозяйственных построек, а также возле новогодних ёлок. Помните, что нельзя хранить пиротехнические изделия возле батарей, электрических и газовых печей, категорически запрещается просушивать пиротехнику над обогревательными приборами», — подчеркнул Каминский.

Он также напомнил, что неосторожное использование пиротехнических изделий может привести к возникновению пожара, травмам, повлечь наступление административной и уголовной ответственности.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору новогодних фейерверков.