Эксперт рассказал, как безопасно запускать фейерверки

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал, как безопасно запускать фейерверки при отсутствии снега в Новый год.

«Во-первых, нужно пользоваться пиротехникой, приобретённой в специализированных магазинах и имеющей соответствующие сертификаты», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что любая контрафактная и некачественная пиротехника является источником повышенной опасности.

Кроме того, фейерверки нужно запускать на открытых пространствах, а пусковое устройство необходимо хорошо укрепить.

Ранее специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.