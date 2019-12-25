Эксперт рассказал, как безопасно запускать фейерверки

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Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал, как безопасно запускать фейерверки при отсутствии снега в Новый год.
Эксперт рассказал, как безопасно запускать фейерверки
  • Pixabay

«Во-первых, нужно пользоваться пиротехникой, приобретённой в специализированных магазинах и имеющей соответствующие сертификаты», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что любая контрафактная и некачественная пиротехника является источником повышенной опасности.

Кроме того, фейерверки нужно запускать на открытых пространствах, а пусковое устройство необходимо хорошо укрепить.

Ранее специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.

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