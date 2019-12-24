Эксперт дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков

Специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.

«Во-первых, ни в коем случае нельзя давать пиротехнику в руки детям. Во-вторых, обязательно приобретать сертифицированную продукцию у известных производителей», — заявил он.

По его словам, нельзя пользоваться самоделками и изделиями сомнительного происхождения. Эксперт также отметил важность строгого соблюдения инструкции.

«Я рекомендую по возможности увеличить вдвое прописанный в инструкции радиус опасной зоны. Необходимо удалиться от высоких зданий и строений», — добавил он.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», специалисты Роскачества проверили безопасность китайских фейерверков.