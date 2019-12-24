Эксперт дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков

Короткая ссылка
Специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.
Эксперт дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков
  • Pixabay

«Во-первых, ни в коем случае нельзя давать пиротехнику в руки детям. Во-вторых, обязательно приобретать сертифицированную продукцию у известных производителей», — заявил он.

По его словам, нельзя пользоваться самоделками и изделиями сомнительного происхождения. Эксперт также отметил важность строгого соблюдения инструкции.

«Я рекомендую по возможности увеличить вдвое прописанный в инструкции радиус опасной зоны. Необходимо удалиться от высоких зданий и строений», — добавил он.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», специалисты Роскачества проверили безопасность китайских фейерверков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить