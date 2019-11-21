В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей
  • РИА Новости

«Я сожалею, что Украина не смогла должным образом оценить дружественный шаг России (возврат Украине трёх кораблей.— RT). Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются. И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек», — пояснила Ковитиди.

Ранее Зеленский заявил о намерении обратиться к России из-за пропажи техники с кораблей.

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позднее факт передачи подтвердили на Украине.

После приёма командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей пропали унитазы, розетки и плафоны.

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