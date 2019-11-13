МИД: Белоруссия не отказывается от идеи отмены смертной казни

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что страна не отказывается от идеи отмены смертной казни в будущем.

«Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи её отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями. Но в 1996 году более 82% граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение», — приводятся слова Макея на сайте ведомства.

По его словам, «отпечаток» наложило то, что граждане Белоруссии «слишком долго жили в Советском Союзе».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко оценил возможность отмены в стране смертной казни, заявив, что это может осуществиться только по результатам референдума.

В июне в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах. В октябре белорусский суд приговорил мужчину, убившего восьмимесячную девочку, к расстрелу.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни.