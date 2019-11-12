Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
«Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он подчеркнул, что только референдум может отменить смертную казнь в стране.
«Мы в этом направлении двигаемся», — добавил президент.
В июне в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни.