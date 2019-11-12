Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене оценил возможность отмены в Белоруссии смертной казни.

«Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что только референдум может отменить смертную казнь в стране.

«Мы в этом направлении двигаемся», — добавил президент.

В июне в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни.