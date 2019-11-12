Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене оценил возможность отмены в Белоруссии смертной казни.
Лукашенко оценил возможность отмены смертной казни в Белоруссии
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он подчеркнул, что только референдум может отменить смертную казнь в стране.

«Мы в этом направлении двигаемся», — добавил президент.

В июне в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить