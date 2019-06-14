ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни.

«ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к её отмене», — цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства.

По словам представителя, «смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека» и «противоречит международным обязательствам Минска».

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах. Предполагается, что его подельник также был казнён.