В Белоруссии казнили заключённого

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В Белоруссии приведён в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Об этом сообщает белорусский «Интерфакс», со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что об этом сообщили родственники осуждённого Александра Жильникова.

«Пока что судьба второго фигуранта дела — Вячеслава Сухарко — неизвестна. Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осуждённым к высшей мере по одному делу», — отметили правозащитники.

Мужчины были осуждены за заказное убийство двух человек, совершённое в Минске в 2015 году. После задержания выяснилось, что Сухарко и Жильников были причастны к убийству еще одного человека.

В ноябре 2018 года в Белоруссии был приведён в исполнение смертный приговор в отношении двоих осуждённых «чёрных риелторов», которые убивали людей с целью получения их жилплощади для дальнейшей перепродажи.
 

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