Матвиенко высказалась против введения смертной казни в России

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против идеи введения смертной казни в России.
Матвиенко высказалась против введения смертной казни в России
  • © пресс-служба СФ

«В своё время Россия сделала свой цивилизационный выбор, я сторонница того, что его вектор не надо менять, не нужно вводить смертную казнь», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она также отметила, что наказание за убийство детей должно быть самым жёстким.

11 октября в официальном аккаунте Госдумы в соцсети «ВКонтакте» был размещён опрос об отношении граждан к возможности применения смертной казни в отношении «педофилов и убийц детей».

В Кремле отмечали, что не обсуждают возможность возвращения смертной казни.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.

По его словам, те, кто поднял руку на детей и женщин, те, «кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить