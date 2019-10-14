Матвиенко высказалась против введения смертной казни в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против идеи введения смертной казни в России.

«В своё время Россия сделала свой цивилизационный выбор, я сторонница того, что его вектор не надо менять, не нужно вводить смертную казнь», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она также отметила, что наказание за убийство детей должно быть самым жёстким.

11 октября в официальном аккаунте Госдумы в соцсети «ВКонтакте» был размещён опрос об отношении граждан к возможности применения смертной казни в отношении «педофилов и убийц детей».

В Кремле отмечали, что не обсуждают возможность возвращения смертной казни.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.

По его словам, те, кто поднял руку на детей и женщин, те, «кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью».