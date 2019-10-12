Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.

«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, подобное предложение уже ранее вносилось КПРФ.

«Бороться надо более жёстко и решительно. Террористы, бандиты, убийцы должны осознавать и нести полноту ответственности», — подчеркнул Зюганов.

11 октября на официальной странице Госдумы в «ВКонтакте» был опубликован опрос об отношении россиян к введению смертной казни «для убийц детей и педофилов».

9 октября в Саратове 9-летняя девочка ушла в школу и не вернулась.

Позднее следователи обнаружили её тело и задержали подозреваемого в её убийстве.

Он рассказал, что несколько месяцев назад самовольно завладел старым заброшенным гаражом. В день трагедии девочка проходила мимо и поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись разоблачения, мужчина убил ребёнка.