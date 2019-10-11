Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
- РИА Новости
По его словам, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им.
«9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж», — сказала Петренко.
Как рассказал задержанный, он предположил, что гараж может принадлежать семье девочки, и, испугавшись разоблачения, убил её.
По данным СК, у него есть непогашенная судимость за ряд преступлений, включая изнасилование.
Ранее председатель ведомства Александр Бастрыкин направил в город следователей-криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании.
В ночь на 11 октября тело ребёнка было найдено.