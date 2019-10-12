В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот вопрос не обсуждается», — сказал Песков.

11 октября в официальном аккаунте Государственной думы в соцсети «ВКонтакте» был размещён опрос об отношении граждан к возможности применения смертной казни в отношении «педофилов и убийц детей».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что поддерживает смертную казнь для «тех, кто поднял руку на детей и женщин, тех, кто лишает других жизни».

9 октября в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя Лиза Киселёва. Её тело было обнаружено 11 октября.

По подозрению в убийстве задержали 35-летнего ранее судимого мужчину. Мужчина дал показания, что убил ребёнка, поскольку опасался, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже.

Тётя девочки Ирина Кулясова заявила RT, что убийца её племянницы должен быть приговорён к пожизненному лишению свободы, но не к смертной казни.