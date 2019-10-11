Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове.

На записи он говорит, что не был знаком с жертвой, а её имя узнал из ориентировок полиции.

Ребёнок пропал утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу тело было найдено.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Из его показаний следует, что он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже. 

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