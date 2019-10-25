Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

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Суд в Белоруссии приговорил мужчину, убившего восьмимесячную девочку, к расстрелу. Мать ребёнка осуждена на 25 лет колонии.
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
  • globallookpress.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

Труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен в октябре 2018 года в Лунинце Брестской области её 28-летним отцом. В это время в квартире находились мать ребёнка и знакомый семьи. Оба были пьяны.

В сообщении говорится, что обвиняемые нанесли девочке не менее «46 травматических воздействий».

Ранее в Тюменской области подозреваемую в убийстве ребёнка девушку арестовали на два месяца — до 25 ноября.

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